2020 war zum Heulen: Tränenreiche Performance an Linzer Kunstuni

"Bring Your Own Tears Party"

Weinen hilft manchmal, Stress und Spannungen abzubauen - und davon gab es 2020 ja genug. Smirna Kulenovic, Studentin an der Kunstuniversität Linz, will daher vor Weihnachten 24 Stunden lang die Tränen fließen lassen und lädt ab 22. Dezember, 11.00 Uhr, zur "Bring Your Own Tears Party". Die Performance im splace, dem Ausstellungsraum der Kunstuni am Linzer Hauptplatz, kann man durch das Fenster des splace oder im Internet verfolgen.

"Wir alle haben in diesem Ausnahmejahr viel Stress angehäuft. Mein Ziel ist es, sich davon zu befreien und einen Moment der gemeinsamen inneren Reinigung zu erschaffen", erklärt die Studierende ihr Projekt. "Jeder hat einen Rahmen verdient, in dem man verletzlich sein darf. Wo man keine Angst davor haben muss, sich einmal ganz anders zu geben, als man es üblicherweise in Videokonferenzen tut."

(S E R V I C E - Link zur Veranstaltung: facebook.com/events/3320662468045493)