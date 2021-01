2021 für ÖVP OÖ "hartes Arbeitsjahr" und kein "klassisches Wahljahr"

Landesgeschäftsführer Hattmannsdorfer: Zusammenarbeit mit FPÖ "ordentlich zu Ende bringen"

Auch wenn im September in Oberösterreich Landtags- und Kommunalwahlen anstehen, werde 2021 kein "klassisches Wahljahr" sondern ein "hartes Arbeitsjahr", meinte ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer am Montag. Wegen der Bewältigung der Corona-Krise werde seine Partei den Wahlkampf "so kurz wie möglich" halten. Ob eine weitere Zusammenarbeit mit der FPÖ denkbar sei, ließ er offen. Bisher verlief diese "sehr, sehr gut" und man werde sie "ordentlich zu Ende bringen".

Zielsetzung der Volkspartei sei es, "alles für ein starkes Oberösterreich zu tun". Angesichts der Pandemie bedeute dies, "Gesundheit stützen" und "Arbeitsplätze stützen", umriss er die Schwerpunkte für heuer. Er hoffe, dass trotz "Profilierung aller Parteien" wegen der anstehenden Wahlen dennoch der Zusammenhalt an erster Stelle stehe, um den Kraftakt Corona zu stemmen.

Nach dem Lockdown werde Landeshauptmann Thomas Stelzer in allen Bezirken unterwegs sein, kündigte der Landesgeschäftsführer an. Bereits kommende Woche werde es Videokonferenzen mit Spitzenfunktionären, Bürgermeistern und Vizebürgermeistern der ÖVP geben. Dennoch versicherte Hattmannsdorfer: Die ÖVP werde erst spät den Wahlkampf starten. Stelzer wird zum ersten Mal als Spitzenkandidat antreten.

Seit 2015 arbeiten ÖVP und FPÖ in Oberösterreich mit einer Zweidrittel-Mehrheit in der Proporzregierung zusammen. Davor regierte die Volkspartei zwölf Jahre mit den Grünen.