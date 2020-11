21-Jährige bei Frontalzusammenstoß in Bad Ischl schwer verletzt

Lenkerin war unvermittelt auf Gegenfahrbahn geraten

Ein Frontalzusammenstoß auf der Salzkammergutstraße (B145) in Bad Ischl hat am Samstag eine Schwerverletzte gefordert. Die 21-jährige Frau war laut Polizei gegen 9.50 Uhr mit ihrem Auto aus noch unbekannter Ursache unvermittelt auf die linke Fahrbahnseite geraten und ungebremst gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert, beim Wagen der 21-Jährigen wurde der Motorblock herausgerissen.

Bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettung leisteten Insassen eines nachkommenden Autos Erste Hilfe. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte erst von der Feuerwehr befreit werden. Sie musste vom Rettungshubschrauber Martin 3 mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen werden. Auch der 65-jährige Lenker des zweiten Autos und seine Beifahrerin mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, ihre Verletzungen dürften aber weniger schwer sein. Für die Dauer der Bergearbeiten war die B145 bis 11.00 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.