21-jähriger Klagenfurter starb an Drogenmix

Laut Obduktion "verschiedenste Suchtmittel" im Körper gefunden

Ein 21-jähriger Klagenfurter, der am Samstag leblos in der Wohnung eines Verwandten in Klagenfurt aufgefunden worden war, ist an einem Mix verschiedener Drogen gestorben. Das gab die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Der Notarzt hatte die Polizei und einen Amtsarzt zugezogen, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

Die Untersuchungen bestätigten den Verdacht auf Tod durch Suchtmittelkonsum. Die toxikologische Untersuchung ergab, dass sich Spuren "verschiedenster Suchtmittel" im Körper des Toten befanden. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Klagenfurter das Suchtgift via Internet bezogen.