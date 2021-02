Ein 21-Jähriger ist am Wochenende tot in einer Klagenfurter Wohnung gefunden worden. Es besteht der Verdacht auf Drogenmissbrauch als Todesursache, berichtete die "Kronen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Der junge Mann soll sich Heroin im Internet bestellt und sich eine Überdosis gespritzt haben. Wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte, wurde für Dienstag eine Obduktion angesetzt, ein Ergebnis lag am Vormittag noch nicht vor.