Eine 22-jährige Niederösterreicherin ist am Samstagnachmittag bei einem Rodelunfall in Steinhaus am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) verletzt worden. Laut Polizei fuhr sie auf einer präparierten Rodelbahn talwärts und stürzte am Ende der Rodelbahn aus vorerst unbekannter Ursache. Die Frau prallte mit dem Rücken auf dem harten Schneeuntergrund auf. Sie wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht.