22-Jähriger bedrohte Widersacher in Wiener U-Bahnstation mit Messer

Waggontüren mit Tritten malträtiert

Ein 22-Jähriger hat in der U-Bahnstation Westbahnhof in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen 25-jährigen Kontrahenten in der Nacht auf den Heiligen Abend mit einem Messer bedroht. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war der Streit kurz nach Mitternacht in einem Zug der Linie U6 entstanden, weil der jüngere mehrfach gegen Waggontüren getreten hatte. Am Bahnsteig setzte sich die Auseinandersetzung fort. Der 22-Jährige zog das Messer, bedrohte den Gegner und flüchtete.

Weit kam er nicht. Der 25-Jährige schaltete die Polizei ein, die den Verdächtigen im Zuge einer Sofortfahndung aufspürten und festnahmen. Das Messer hatte er weggeworfen. Es wurde in einem Mistkübel gefunden. Der 22-Jährige war mit seiner Freundin unterwegs gewesen. Auf die Waggontüren hatte er möglicherweise eingetreten, weil er von ihr kritisiert worden war.