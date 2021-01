22-Jähriger bei Hausdurchsuchung in Tirol von Polizei getasert

Verhielt sich aggressiv und wollte auf Beamten losgehen

Ein 22-Jähriger ist in Imst in Tirol bei einer Hausdurchsuchung von einem Polizisten getasert worden. Wie die Exekutive am Montag berichtete, hatte sich der junge Mann zuvor aggressiv verhalten und wollte auf die Beamten losgehen. Der Österreicher wurde vorübergehend festgenommen.

Bereits vergangenen Mittwoch war die Polizeiinspektion Imst von den Betreibern einer Internet-Plattform informiert worden, dass sich ein 22-Jähriger trotz Waffenverbots und fehlender waffenrechtlicher Dokumente über die Plattform eine Schusswaffe besorgen wollte. Daraufhin wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck bei dem Mann eine Hausdurchsuchung in dessen Wohnung in Imst angeordnet.

Bei dieser Hausdurchsuchung, die mit Unterstützung der Cobra durchgeführt wurde, waren der 22-Jährige, der die Waffe besorgen wollte, und ein gleichaltriger Bekannter anwesend. Schließlich wurde der Bekannte zunehmend aggressiver und wollte die Polizisten attackieren, woraufhin es zum Einsatz des Tasers kam.

Bei der Hausdurchsuchung wurden dann eine Schreckschusspistole, eine CO2-Faustfeuerwaffe samt Munition und eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Beide Männer werden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, hieß es.