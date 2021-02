22-Jähriger nach zwei Raubüberfällen in Wien festgenommen

Soll 77-jährigen Pensionisten sowie 17 Jahre alten Burschen ausgeraubt haben

Ein 22-jähriger Wiener ist nach zwei Raubüberfällen in der Bundeshauptstadt festgenommen worden. Er soll am vergangenen Montag einen 77 Jahre alten Mann auf der Straße attackiert und ihm dessen Mobiltelefon und eine Brille abgenommen haben. Am darauf folgenden Dienstag soll der Verdächtige einen 17-Jährigen angegriffen und ihm mit Gewalt dessen Einkäufe abgenommen haben, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Für den mutmaßlichen Täter klickten nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes mithilfe von Einsatzkräften der WEGA in seiner Wohnung die Handschellen. Die erbeuteten Gegenstände wurden sichergestellt. Der 22-Jährige zeigte sich bei der polizeilichen Einvernahme teilgeständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.