22-jähriger Rodler prallte in Vorarlberg gegen Steinmauer

Verletzter wurde per Rettungshubschrauber ins Spital geflogen

Ein 22-jähriger Mann ist am Dreikönigstag beim Rodeln am Dornbirner Hausberg Karren verunglückt. Er verlor auf der rasanten Talfahrt die Kontrolle über seinen Schlitten, überschlug sich und prallte gegen einen Steinmauer. Der Mann war nach dem Unfall ohne Bewusstsein. Er wurde per Rettungshubschrauber ins Spital Dornbirn eingeliefert, informierte die Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.00 Uhr. Der 22-Jährige war gemeinsam mit einem Freund auf den Karren gewandert, um talwärts zu rodeln. Wegen des starken Gefälles und aufgrund der hohen Geschwindigkeit seines Schlittens verlor der 22-Jährige in einer Kurve die Herrschaft über sein Gefährt.