23-jährige Wanderin bei Absturz auf Schneefeld in Salzburg verletzt

Frau stürzte 200 Meter über steiniges Gelände in eine Rinne

Bei einer Bergtour in der Osterhorngruppe in Salzburg ist am Mittwochnachmittag eine 23-jährige Wanderin im Gemeindegebiet von St. Koloman (Tennengau) verunfallt. Die Frau hatte mit einem Begleiter (24) kurz vor dem Gipfel des Regenspitz in einer Höhe von rund 1.640 Metern ein Schneefeld überquert. Dabei rutschte sie aus und stürzte rund 200 Meter über steiniges Gelände in eine Rinne. Ihr Bergleiter versuchte noch zu ihr abzusteigen und stürzte ebenfalls einige Meter ab.

Während der Mann mit leichten Blessuren davon kam, zog sich die Frau Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und im Beinbereich zu. Die beiden Wanderer wurden mit dem Hubschrauber per Seil geborgen und ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen.