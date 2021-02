23-Jähriger bedrohte Bruder in Wien-Wieden mit Messer

Täter wollte Einkaufsgutscheine

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht auf Montag in einer Wohnung in Wien-Wieden seinen 16-jährigen Bruder mit einem Messer bedroht, weil er Einkaufsgutscheine von ihm wollte. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst war die Exekutive gegen 3.45 Uhr in die Wohnung in der Wiedner Hauptstraße gerufen worden. Der Verdächtige öffnete selbst die Tür.

Die Polizisten erfragten den Hintergrund der Auseinandersetzung. Bei einer Durchsuchung fanden sie Einbruchswerkzeug, drei Ausweise, die offenbar nicht den beiden gehörten, sowie eine kleine Menge Suchtmittel. Der 23-Jährige wurde angezeigt.