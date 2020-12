23-jähriger Dealer in Linz geschnappt

Verkaufte 450 Gramm Methamphetamin und Cannabiskraut

Die Linzer Polizei hat einen 23-jährigen Drogendealer geschnappt. Er soll von Sommer 2019 bis Anfang Dezember 2020 rund 450 Gramm Methamphetamin und geringe Mengen Cannabiskraut verkauft haben. Eine 18-Jährige ließ den Afghanen die Drogen in ihrer Wohnung in Linz lagern und portionieren - dafür erhielt sie Suchtgift für den Eigenkonsum, berichtete die oö. Polizei am Montag. Der 23-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt gebracht, sieben Abnehmer wurden angezeigt.