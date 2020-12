23-Jähriger in Villach wegen Handy-Aufnahmen niedergeschlagen

Kontrahenten wollten jungen Mann zwingen, Video eines Streits zu löschen - Trio nahm Opfer auch Geld ab

Drei Männer haben in Villach einen Afghanen (23) niedergeschlagen, weil sie ihn zwingen wollten, das Handy-Video eines Streits zu löschen. Als er wegen zweier heftiger Fausthiebe ins Gesicht zu Boden ging, durchsuchten die Angreifer ihn. Das Handy fanden sie nicht, dafür aber einen hohen Bargeldbetrag, den sie dem 23-Jährigen abnahmen. Das Kriminalreferat hat Erhebungen eingeleitet, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwoch mit.

Zu dem Übergriff war es bereits am Montag in der Früh gekommen, er wurde aber erst am Mittwoch bekanntgegeben. Der Überfallene wurde mit Verletzungen an einem Auge und an der Wirbelsäule ins LKH Villach gebracht. Erst am Dienstag konnte die Polizei den Mann mithilfe eines Dolmetschers befragen. Er gab an, dass ihn ein 26-jähriger Landsmann gegen 3.00 Uhr auf offener Straße zur Herausgabe seines Handys zwingen wollte. Da er dies verweigerte, schlug ihn der 26-Jährige - der in Begleitung von zwei weiteren Afghanen (27 und 29) war - zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Nachdem sie ihn durchsucht und seines Geldes beraubt hatten, flüchteten die Männer.