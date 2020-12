23-Jähriger in Wiener Neustadt von Unbekannten attackiert

Polizei bittet um Hinweise

Ein 23-jähriger Niederösterreicher ist in Wiener Neustadt vor einem Lokal in der Innenstadt von mehreren Unbekannten angegriffen worden. Die Attacke hatte sich am 31. Oktober gegen 1.30 Uhr ereignet, gab die Landespolizeidirektion NÖ am Dienstag bekannt und bat um Hinweise.

Zunächst soll sich einer der Täter aus einer Personengruppe gelöst und auf das Opfer eingetreten und -geschlagen haben, teilte die Exekutive mit. Zwei weitere Männer sollen daraufhin den bereits am Boden liegenden 23-Jährigen weiter malträtiert haben.

Der erste Angreifer mit kurzen Haaren und kräftiger Statur soll zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Er trug laut Polizei eine schwarze Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Zeugen wurden gebeten, die Polizeiinspektion Burgplatz (Tel.: 059 133 3391) zu kontaktieren.