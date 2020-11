23-jähriger Wiener starb in Kärnten an Überdosis Drogen

Hirnschwellung und Lungenödem als Todesursache - War im Elternhaus der Lebensgefährtin zu Besuch

Ein 23 Jahre alter Wiener ist am Freitag in Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) allem Anschein nach an einer Überdosis Drogen gestorben. Wie die Polizei berichtete, war er im Haus der Eltern seiner Lebensgefährtin zu Besuch. Bei der Obduktion am Sonntag wurden eine massive Hirnschwellung sowie ein Lungenödem als Todesursache festgestellt, was den Verdacht auf Drogenmissbrauch untermauerte. Eine Vortestung zeigte Opiate, Benzodiazepine und THC an.

Die junge Frau sagte auch aus, dass der Wiener regelmäßig Kokain und Heroin konsumiert hatte. Mehrere Medikamente wurden zudem gefunden, weswegen die Staatsanwaltschaft Klagenfurt dann die Obduktion angeordnete. Das endgültige chemisch-toxikologische Gutachten lag noch nicht vor. Das Landeskriminalamt führt weitere Ermittlungen durch.