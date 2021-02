24-Jähriger in Dänemark wegen mutmaßlicher Terrorpläne angeklagt

Der Mann war am 30. April 2020 unmittelbar nach dem Kauf einer Schusswaffe mitsamt von zwei Magazinen und 50 Schuss Munition festgenommen worden

Ein 24-Jähriger ist in Dänemark wegen mutmaßlicher Terrorpläne angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus dem Großraum Kopenhagen vor, einen Terrorangriff an einem nicht näher bekannten Ort in Dänemark oder im Ausland geplant zu haben. Das teilte Staatsanwältin Lise-Lotte Nilas am Montag mit.

Der Mann war am 30. April 2020 unmittelbar nach dem Kauf einer Schusswaffe mitsamt von zwei Magazinen und 50 Schuss Munition festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Prozess gegen den Mann soll vor einem Geschworenengericht in der Kopenhagener Nachbarkommune Frederiksburg geführt werden. Ein Datum für den Prozessbeginn ist noch nicht festgelegt worden. Die Staatsanwaltschaft strebt nach eigenen Angaben eine mehrjährige Haftstrafe, den Entzug der dänischen Staatsbürgerschaft sowie das Abschieben des Mannes aus Dänemark nach Abbüßen der Strafe an.

Erst vor wenigen Tagen waren 13 weitere Menschen in Dänemark sowie eine Person in Deutschland bei einem großen Anti-Terror-Einsatz festgenommen worden. Im Zentrum des Falls stehen mutmaßlich drei syrische Brüder. Das Bundesinnenministerium und deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass sie einen Terroranschlag von erheblichem Ausmaß geplant hatten. Mit dem Fall hat die Anklage gegen den 24-Jährigen nichts zu tun.