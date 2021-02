24-Jähriger verübte 73 Einbrüche in Kellerabteile in Wien

Am Heiligen Abend in der Leopoldstadt mit Diebesgut erwischt - Bereits verurteilt

Die Festnahme eines 24-jährigen Kellereinbrechers am vergangenen heiligen Abend bei der U2-Station Messe-Prater in Wien-Leopoldstadt entpuppte sich als verspätetes Weihnachtsgeschenk. Denn, wie DNA- und andere Spurenabgleiche ergaben, hat der Mann im vergangenen November und Dezember 73 Kellereinbrüche praktisch im gesamten Wiener Stadtgebiet verübt. Am 3. Februar wurde er wegen eines Teils dieser Delikte bereits verurteilt., teilte Polizeisprecher Marco Jammer mit.

Die Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau stellten den slowakischen Staatsbürger mit einem Koffer mit Diebesgut. DNA-Abgleiche brachten die weiteren Fakten ans Licht. Abgesehen hatte er es immer in erster Linie auf Werkzeug wie Bohrmaschinen und Baugeräte. Der Mann steht auch im Verdacht, mit Suchtgift gehandelt und Crystal Meth konsumiert zu haben.

Der 24-Jährige sitzt derzeit in Haft, er fasste am 3. Februar 24 Monate, davon acht unbedingt, aus. Es gibt darüber hinaus einen fremdenrechtlichen Festnahmeauftrag gegen den 24-Jährigen. Jammer zufolge interessieren sich auch die slowakischen Strafverfolgungsbehörden für ihren Landsmann. Sie suchen ihn im Schengenraum. Warum, wusste der Polizeisprecher aber nicht.