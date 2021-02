25 Flüchtlinge im Bezirk Mödling aufgegriffen

Asylanträge wurden gestellt

In Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling sind am Montag 25 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Ein entsprechender Bericht der "Kronen Zeitung" (Mittwochsausgabe) wurde auf Anfrage durch die Exekutive bestätigt. Bei den entdeckten Personen handelte es sich großteils um syrische Staatsbürger, Asylanträge wurden gestellt. Im Einsatz stand auch der Polizeihubschrauber Libelle.

Erst in der Vorwoche waren zwei größere Flüchtlingsgruppen im Bundesland aufgegriffen worden. Montagfrüh waren es 16 Personen im Raum Berg (Bezirk Bruck a. d. Leitha), 20 weitere wurden am Freitagnachmittag an der Wiener Außenring Autobahn (A21) in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) gefunden.