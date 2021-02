25-Jähriger bei Verkehrsunfall in Tirol tödlich verletzt

Prallte auf Inntalautobahn ungebremst in Heck eines Lkw

Ein 25-jähriger Lenker eines Klein-Lkw hat am Donnerstag bei einem Unfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Kufstein tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, war der Kroate ungebremst in das Heck eines stehenden Lkw geprallt, der zuvor aufgrund eines Staus angehalten hatte. Der 30-jährige Lenker des Lkw wurde ebenfalls verletzt.

Der 30-jährige Tscheche war gegen Mittag mit seinem Sattelkraftfahrzeug samt Anhänger auf der Inntalautobahn von Innsbruck kommend in Richtung Deutschland unterwegs. Bei Kufstein musste er sein Fahrzeug am Ende eines Staus anhalten. Aus bisher unbekannter Ursache prallte der 25-Jährige daraufhin ungebremst in das Heck.