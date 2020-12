25-Jähriger brach in 24 Keller ein und stahl Fahrräder

Verdächtiger geständig

Die Polizei Oberösterreich legt einem 25-jährigen Mann 24 Einbrüche in Kellerabteile im Bezirk Steyr-Land zur Last. Der kosovoarische Staatsbürger soll Mountainbikes und E-Bikes im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen haben. Die Fahrräder verkaufte er dann auf Flohmärkten in Linz weiter. Der Mann wurde am 30. Oktober festgenommen, wie die Polizei OÖ am Samstagabend berichtete.

Zwischen Juli und Oktober soll der 25-Jährige die Fahrräder aus Kellerabteilen in Wartberg an der Krems, Leonding, Rohr im Ennstal, Sierning und Bad Hall gestohlen haben. Bei den Einbrüchen verursachte er zudem einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mehrere Dienststellen ermittelten gegen den Beschuldigten wegen Einbruchsdiebstahls. Ende Oktober nahmen ihn schließlich Polizisten aus Bad Hall auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr fest.

Der Mann sitzt nun in der Justizanstalt Garsten. Er verweigerte zunächst die Aussage, zeigte sich dann aber nach der Akteneinsicht durch seinen Rechtsanwalt vollinhaltlich geständig.