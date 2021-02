25-Jähriger griff in Vbg. Ex-Freundin in ihrer Wohnung an

Amtsbekannter bedrohte zu Hilfe eilenden Nachbarn und Polizisten mit dem Umbringen

Ein 25-jähriger amtsbekannter Mann hat am Sonntag in Vandans (Bezirk Bludenz) seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung zu Boden gestoßen und geschlagen. Zu Hilfe eilende Nachbarn und die gerufenen Polizeibeamten bedrohte er mit dem Umbringen, außerdem beschädigte er die Einrichtung der Wohnung, berichtete die Polizei. Der dreijährige Sohn der Frau war ebenfalls in der Wohnung. Er blieb unverletzt.

Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am Tag Zeit in der Wohnung der Frau verbracht. Als sie ihn gegen 21.00 Uhr aufforderte, nach Hause zu gehen, wurde er aggressiv. Nachdem er sie mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hatte, gelang es der Frau, Nachbarn zu Hilfe zu holen und die Polizei zu rufen. Neben den Drohungen, Polizisten und Nachbarn umzubringen, kündigte der 25-Jährige daraufhin auch an, das Haus anzuzünden.

Der Amtsbekannte wurde festgenommen. Er hatte trotz Waffenverbots ein Butterflymesser dabei. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass der 25-Jährige seine Ex-Freundin bereits im vergangenen Sommer durch Schläge schwer verletzt hatte. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert, zudem wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.