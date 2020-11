25 Jahre Dayton - Inzko: Greifbare Veränderung kann gelingen

"Stabilität Bosniens von grundlegendem Interesse Österreichs"

Zum 25. Jahrestag des Dayton-Friedensvertrags hat sich der internationale Bosnien-Beauftragte Valentin Inzko unter dem Titel "Frieden ist nicht das Ende, sondern ein Anfang" schriftlich in einer Stellungnahme geäußert":

"Das Dayton-Friedensabkommen hat Frieden gebracht, wobei Frieden nicht das Ende ist, sondern ein Anfang für das Land, an dessen Errichtung wir arbeiten. Das Volk von Bosnien-Herzegowina will, dass ein neuer Kurs genommen wird, und es will Fortschritt erleben und greifbare Veränderung. Ich glaube, das kann mit robuster und beständiger Unterstützung der internationalen Partner gelingen. Das Volk Bosnien-Herzegowinas kann darauf vertrauen, dass die Partner in der internationalen Gemeinschaft ihm auf diesem Weg zur Seite stehen werden."

Weiters erklärte der österreichische Diplomat Inzko: "Bosnien-Herzegowina und der gesamte Balkan gehören zu Österreichs erweiterter Nachbarschaft. Daher sind Stabilität, Rechtsstaatlichkeit und gute Regierungsführung auf dem Balkan von grundlegendem Interesse für Österreich."