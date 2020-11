25 Jahre Dayton - Petritsch: "Ein bisschen Belarus" für Bosnien

Ex-Bosnien-Beauftragter hofft auf Reformimpulse durch Zivilgesellschaft - Friedensschluss "keine Vorlage für demokratisches, modernes Bosnien" - Hoffnung auf Expertise Bidens

25 Jahre nach dem Kriegsende hofft der frühere internationale Bosnien-Beauftragte Wolfgang Petritsch auf einen von der Zivilgesellschaft getragenen Reformschub im Balkanland. "Ein bisschen Belarus" wäre gut, sagte Petritsch im APA-Interview. Wiewohl nicht mit der autoritären Ex-Sowjetrepublik vergleichbar, sei die bosnische Politik doch "weitgehend korrupt". Die jüngsten Niederlagen nationalistischer Parteien bei den Kommunalwahlen gäben Hoffnung. "Da tut sich etwas."

"Es ist ganz besonders wichtig, dass die Europäische Union diese positive Entwicklung, die stark von der Zivilgesellschaft getragen wird, unterstützt", sagte Petritsch mit Blick unter anderem auf die Abwahl der serbischen Regierungspartei in der Regionalhauptstadt Banja Luka. "Letztlich muss Veränderung immer von innen kommen", sagte der Spitzendiplomat, der während seiner Zeit als Bosnien-Beauftragter (1999-2002) mit weitreichenden Gestaltungsvollmachten ausgestattet war.

Mit dem auf dem Militärstützpunkt Dayton im US-Staat Ohio erzielten Friedensschluss wurde am 21. November 1995 ein Schlusspunkt unter den blutigen Bosnien-Krieg gesetzt. Die Friedensordnung erhielt die frühere jugoslawische Teilrepublik in ihren Grenzen, gab aber den verfeindeten Volksgruppen weitgehende Autonomie- und Blockaderechte. Friedenstruppen und ein hoher Beauftragter sollten verhindern, dass es zu einem Wiederaufflammen der Feindseligkeiten kommt.

Für Petritsch ist der Jahrestag "ein Grund zum Nachdenken", und zwar über den in Dayton beendeten Krieg. Bosnien sei "wichtig für das europäische Friedensprojekt", weil es zeige, "dass trotz allem der Firnis der europäischen Zivilisation sehr dünn ist", verwies der Spitzendiplomat auf den Völkermord von Srebrenica.

Dayton habe zwar den Krieg beendet, doch sei es "wirklich keine Vorlage für ein demokratisches, modernes Bosnien", betonte Petritsch. "Die, die Jugoslawien in den Krieg geführt haben, wurden beauftragt, den Frieden herzustellen", sagte er unter Verweis auf die damaligen Präsidenten Jugoslawiens (Slobodan Milosevic), Kroatiens (Franjo Tudjman) und Bosnien-Herzegowinas (Alija Izetbegovic).

Die Vermittler seien "voll in die ethno-nationalistische Falle hineingetappt", sagte er mit Blick auf die neue Staatsordnung, die aus zwei Gebietseinheiten, der bosniakisch-kroatischen Föderation und der Serbenrepublik, besteht. Mit diesem "Webfehler" habe man sich in den darauffolgenden Jahren herumschlagen müssen.

Petritsch betonte gleichwohl, dass die internationale Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina "Gigantisches geleistet" habe. Er nannte den Wiederaufbau, die Flüchtlingsrückkehr oder auch die Schaffung einer neuen Justiz und Verwaltung. "In den ersten zehn Jahren war es ein De-facto-Protektorat, wo die internationale Gemeinschaft alles bestimmt hat", sagte der dritte Bosnien-Beauftragte. Als Detail nannte er etwa seine damalige Entscheidung, Autokennzeichnen ohne Hinweis auf den Wohnort einzuführen. Dies habe es erst möglich gemacht, dass die Menschen ohne Furcht vor Repressalien zwischen den beiden Gebietseinheiten "hin- und herfahren konnten".

In den folgenden Jahren habe man aber "zu wenig darauf geachtet, dass man raus muss", zeigte sich Petritsch auch kritisch zur Performance der internationalen Gemeinschaft. Sie ist immer noch mit einem Hohen Beauftragten in Sarajevo präsent. Seit dem Jahr 2009 ist dies der Kärntner Spitzendiplomat Valentin Inzko.

Petritsch hofft auf die europäische Perspektive als Reformmotor für das Land. Es gelte, "von einem Dayton-Bosnien zu einem europäischen Bosnien" zu kommen. Dies gestalte sich aber auch deshalb schwieriger als in anderen Ländern, weil das Land "so etwas wie ein postkolonialer Staat" sei. Es sei immer stark von Imperien bestimmt gewesen, zunächst von den Osmanen, danach von Österreich-Ungarn und schließlich vom kommunistischen Jugoslawien. "Schwierigkeiten hat es immer gegeben, wenn man versucht hat, demokratische Strukturen einzuführen."

Zum 50. Jahrestag des Friedensschlusses werde Bosnien-Herzegowina "sicher in der Europäischen Union sein", ist Petritsch überzeugt. Bis dahin werde sich auch die Europäische Union zu einem Bundesstaat entwickelt haben. "Die Staatlichkeit der Europäischen Union und jene Bosnien-Herzegowinas bedingen einander." Angesichts von Konflikten wie jenem zwischen Bulgarien und Nordmazedonien oder auch jenem zwischen Polen und Ungarn und den anderen Mitgliedsstaaten sei seitens der EU "Entschiedenheit gefragt". Österreich sei diesbezüglich "zum unsicheren Kantonisten" und zum "Trumpisten" geworden, beklagte der SPÖ-nahe Spitzendiplomat.

Dem Machtwechsel in Washington blickt Petritsch mit Hoffnung entgegen. Der künftige US-Präsident Joe Biden kenne sich am Balkan "gut aus", sagte der Präsident der Marshallplan Jubiläumsstiftung. Biden werde jedenfalls "sehr gute Leute" in die relevanten Positionen bringen, vor allem aber "mit der EU zusammenarbeiten". Es sei nämlich wichtig, dass die EU am Balkan die Führungsrolle habe, sagte Petritsch mit Blick auf die Versuche des scheidenden Präsidenten Donald Trump, die EU mit einer eigenen Kosovo-Politik zu düpieren. "Diese schädliche Konkurrenz wird sich aufhören", sagte der ehemalige EU-Kosovo-Sonderbeauftragte.

(Das Gespräch führte Stefan Vospernik/APA)