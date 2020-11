25 Jahre Integrationshaus - Bericht über Verlust europäischer Werte

Ganzheitliches Monitoring unter dem Titel "Flüchten - Ankommen - Bleiben?!" - "EU-weite Qualitätsstandards wichtig"

Zum 25-jährigen Bestehen des Integrationshauses hat der Verein erstmals einen Monitoring-Bericht veröffentlicht, der ein ganzheitliches Bild der aktuellen Fluchtsituation aufzeigen soll. Dabei stellt sich das Integrationshaus auf die Seite der Flüchtenden und blickt auf die Auslöser der Flucht, die Herausforderungen auf dem Weg in ein sicheres Land und die Probleme bei der darauffolgenden Integration in der neuen Heimat, hieß es bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

"Das Thema Flucht, Flüchtlinge und Integration ist in unserem täglichen Miteinander allgegenwärtig", sagte Katharina Stemberger, Schauspielerin und Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses. Sie spricht von einem politischen Diskurs in ganz Europa, in dem auf widerliche Art Angst geschürt und Grenzen errichtet werden. "Grenzen sind notwendig, aber so eine Grenze wird nie funktionieren, wenn wir keine funktionierenden Türen und Tore einbauen", betonte sie. Denn aktuell sei die EU-Außergrenze die gefährlichste der Welt. "Nichts ist in Ordnung und die, die das sagen, wissen das ganz genau", ist sich Stemberger sicher.

Die Autorin des Berichts, Adrienne Homberger, möchte ein umfassendes Verständnis für das komplexe Themenfeld schaffen. Deshalb wurden sehr viele Fluchtgründe und Routen untersucht - von Syrien, Somalia und der russischen Region Tschetschenien aus. "Gerade die Zahl der gewaltsamen Pushbacks nimmt in erschreckendem Ausmaß zu", sagte Homberger. Gemeint sind damit Aktionen in Grenzgebieten, wo Flüchtende wieder zurück in ein anderes Land gedrängt und ihnen damit das Recht auf Asyl genommen werde.

"So müssen Fluchtsuchende auf immer gefährlichere Fluchtrouten ausweichen", betonte sie und sagte, dass dabei immer mehr Menschen getötet oder traumatisiert werden. Wie gefährlich die Situation ist, weiß der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Sepp Stranig. "An dem Tag, an dem in Wien vier Leute ermordet wurden, sind in Afghanistan bei zwei Anschlägen 40 Leute umgebracht worden", betonte er.

"Es braucht endlich eine solidarische und menschliche Flüchtlingsaufnahme in Österreich und Europa", sagte Andrea Eraslan-Weninger, Geschäftsführerin des Integrationshauses, die das Kapitel über die Integration im schutzgebenden Land vorstellte. Sie nennt Schweden dabei als Vorbild, denn da dürften Asylsuchende sofort arbeiten und hätten sogar bei einem negativen Asylbescheid die Möglichkeit, trotzdem zu bleiben. In anderen Ländern wäre der Wille zur Integration nicht annähernd so groß. "Ein gutes Zusammenleben für alle braucht faire Chancen, gleiche Rechte und die Anerkennung von allen Sprachen", sagte Eraslan-Weninger.

In Österreich setze sich dafür das Integrationshaus ein und biete unter anderem eine vertrauliche Rechtsberatung, die auf Spenden basiert. Anders sei dies bei der staatlichen Bundesbetreuungsagentur, die dem Innenministerium untergeordnet ist. "Die Klienten können sich dort nicht so frei und vertrauensvoll fühlen", sagte Stranig und fordert deshalb eine unabhängige Rechtsberatung für alle Schutzsuchenden.

(Der Monitoringbericht ist abrufbar unter https://www.integrationshaus.at/de/publikationen/montoringbericht)