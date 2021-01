Geriet in Kettenantrieb von Maschine

Ein 26-Jähriger hat sich am Dienstag in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) bei einem Arbeitsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, bediente der Mann gerade eine Holzaufbereitungsmaschine, als sich ein Holzstück verkeilte. Der 26-Jährige wollte das Holz mit der Hand entfernen und geriet dabei in den Kettenantrieb des Geräts. Er wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.