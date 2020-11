26 Lehrer in Diyarbakir im Südosten der Türkei festgenommen

Türkische Einsatzkräfte haben in der Stadt Diyarbakir im Südosten des Landes 26 Lehrer festgenommen. Den Pädagogen würden Verbindungen zu der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zur Last gelegt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Die oppositionelle Gewerkschaft Egitim Sen teilte nach Angaben des Onlineportals Gazete Duvar mit, Gewerkschaftsmitglieder seien zu unrecht und rechtswidrig festgenommen worden.

Über die genauen Hintergrund war zunächst nichts bekannt. Insgesamt wurden Anadolu zufolge die Festnahmen von 29 Lehrern und Lehrerinnen angeordnet.

Die Türkei sieht die PKK als terroristische Organisation an. Seit Jahrzehnten bekämpfen sich türkische Regierungstruppen und die PKK. Im Sommer 2015 war ein Waffenstillstand gescheitert. Seitdem fliegt das türkische Militär wieder regelmäßig Angriffe gegen die PKK im Nordirak und in der Südosttürkei.