26 Mülltonnen-Brände in der Stadt Salzburg: Verdächtige ausgeforscht

Polizei ermittelt nach Brandserie derzeit gegen sechs Burschen

Nach einer Serie von insgesamt 26 Bränden von Altpapier- und Müllcontainern in der Stadt Salzburg hat die Polizei am Mittwoch sechs Verdächtige im Alter zwischen 14 und 20 Jahren ausgeforscht. Zuletzt waren am Dienstagabend in Salzburg-Süd zwei Papiercontainer ein Raub der Flammen geworden, eine gute Stunde später musste die Feuerwehr im Stadtteil Elisabeth-Vorstadt einen brennenden Altpapier-Behälter und eine angrenzende Hecke löschen.

Die Brandserie in der Stadt hatte am 4. November begonnen. Fast im Tagesrhythmus kam es seitdem zu Zwischenfällen. "Eine genaue Zuordnung der Straftaten zu den Verdächtigen muss aber erst erfolgen", sagte Polizeisprecherin Irene Stauffer zur APA. "Derzeit laufen noch Erhebungen und Auswertungen, etwa in welcher Zusammensetzung die Burschen die Tat begangen haben und ob tatsächlich alle Beschuldigten mit den Bränden in Verbindung zu bringen sind." Noch sei nicht bekannt, wie sich die Verdächtigen verantworten.

Zwei der Jugendlichen, die nun am Radar der Exekutive sind, waren vergangenen Woche bei einem Brand beobachtet worden, wie sie versuchten in einem weiteren Container Feuer zu legen. Einer der Verdächtigen war bereits im September schon wegen Brandstiftung ausgeforscht worden. Der bisher entstandene Schaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro - zusätzlich der Kosten der Einsätze der Feuerwehr.