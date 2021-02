27-Jähriger schoss in Tirol mit Airsoft-Pistole aus Auto

Vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen

Ein 27-Jähriger hat Samstagnachmittag in Münster in Tirol (Bezirk Kufstein) mit einer Gas-Airsoft-Pistole am Beifahrersitz einmal aus einem Auto geschossen. Durch den Schuss wurde niemand gefährdet oder verletzt, berichtete die Polizei. Über den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, die Pistole vorläufig sichergestellt.

Zuvor hatte sich ein Anrainer bei der Exekutive gemeldet und gemeint, dass soeben aus einem vorbeifahrenden Pkw ein Schuss, vermutlich mit einer Softgun, abgegeben wurde. Kurz darauf stieß die Polizei schließlich auf den Pkw und die beiden Insassen.