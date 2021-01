Wurde von Baum eingeklemmt

Ein 28-Jähriger hat sich am Montag bei Holzarbeiten in Kufstein schwere Verletzungen zugezogen. Er führte Holzschlägerungsarbeiten durch, als sich ein bereits gefällter, verkeilter Baum plötzlich in Bewegung setzte. Dabei wurde der 28-Jährige eingeklemmt, berichtete die Polizei am Dienstag. Ein anderer Arbeiter befreite den Verletzten. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert und musste anschließend in die Innsbrucker Klinik überstellt werden.