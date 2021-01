Auf der B3 mit entgegenkommendem Lkw kollidiert

Ein 28-Jähriger ist am Montagnachmittag auf der B3 im Gemeindegebiet von Langenstein (Bezirk Perg) aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommendem Sattelfahrzeug kollidiert, berichtete die Polizei am Dienstag. Er wurde in seinem Pkw eingeklemmt und erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Der ungarische Lenker (44) des Lkw wurde von der Rettung ins UKH Linz gebracht.