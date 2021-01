28-Jähriger verkaufte im Burgenland Drogen - Festnahme

Mann soll mit 390 Gramm Kokain gehandelt haben - Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich

Ein 28-jähriger Wiener, der in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) Drogen verkauft haben soll, ist festgenommen worden. Er soll von vergangenem April bis Oktober eine Gesamtmenge von 390 Gramm Kokain an einen Mann verkauft haben, der bereits im Oktober festgenommen wurde, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Der Wert des Suchtgifts liege im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden bei dem 28-Jährigen laut Polizei geringe Mengen Kokain und verschiedene Suchtgiftutensilien gefunden. Der Mann wurde in Wien festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.