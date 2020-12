29-jährige Autofahrerin in OÖ bei Frontalzusammenstoß mit Lkw getötet

26-Jähriger erlitt schweren Schock

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B3 bei Lichtenberg (Bezirk Perg) ist eine 29-jährige Autofahrerin Freitagmittag ums Leben gekommen. Aus ungeklärter Ursache stießen ihr Wagen und ein entgegenkommender Laster zusammen. Der Pkw wurde von der Straße geschleudert und blieb in einer Böschung liegen. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Der 26-jährige Lkw-Lenker erlitt einen schweren Schock und wurde in das Linzer UKH eingeliefert, so die Polizei.