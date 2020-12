29 Millionen Euro UNO-Nothilfepaket für Tigray

Zur Versorgung der Bevölkerung in Krisenregion

Die UNO hat am Donnerstag ein Nothilfepaket in Höhe von umgerechnet rund 29 Millionen Euro für Zivilisten in der äthiopischen Krisenregion Tigray angekündigt. Rund 20 Millionen Euro sollen in den Kauf von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung fließen, um Verletzte und Kranke zu versorgen. Dazu zählt laut UNO auch die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Trinkwasser.

Im Nachbarland Sudan, wo bisher mehr als 50.000 Menschen vor den Kämpfen Schutz gesucht haben, sollen den Flüchtlingen umgerechnet rund neun Millionen Euro zugute kommen.

"Frauen und Kinder kommen mit verstörenden Geschichten von Gewalt, Entbehrungen und Missbrauch im Sudan an", sagte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. "Wir brauchen jetzt ungehinderten Zugang", forderte er.

Der Konflikt in Tigray brach Anfang November aus, als der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed einen Militäreinsatz gegen die dort regierende Volksbefreiungsfront TPLF startete. Tigray war seitdem praktisch vom Rest der Welt abgeschnitten. Die internationale Gemeinschaft hatte seit Wochen humanitären Zugang zu der Krisenregion gefordert.

Hilfsorganisationen befürchten, dass die Kämpfe, bei denen Berichten zufolge tausende Menschen getötet wurden, eine humanitäre Katastrophe auslösen könnten. Bereits vor Beginn der Militäroffensive kämpfte die Region mit rund sechs Millionen Einwohnern mit Nahrungsmittelknappheit, die sich durch die Corona-Pandemie und eine Heuschreckenplage weiter verschlimmerte.