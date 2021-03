30-Jähriger bedrohte Ex in Wien mit Messer

Attacke aus Eifersucht

Beim Abholen einiger persönlicher Gegenstände hat ein 30-Jähriger am Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten seine Ex-Freundin mit einem Messer bedroht. Aus Eifersucht hatte der Mann vor dem Wohnhaus einen Streit vom Zaun gebrochen und die 37-Jährige attackiert und zu Boden gestoßen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Zeugen machten die einschreitenden Polizisten darauf aufmerksam, dass der 30-Jährige unter der Kleidung das Messer versteckt hatte, mit dem er seine Ex-Freundin bedroht hatte. Gegen den Eifersüchtigen bestand bereits ein Waffenverbot, nun kam noch ein Betretungs- und Annäherungsverbot dazu. Das Opfer blieb bei der Attacke unverletzt.