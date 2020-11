30-Jähriger bei Arbeitsunfall in Tirol schwer verletzt

Zimmerer stürzte sechs Meter vom Dach

In Jerzens in Tirol ist es am Donnerstag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 30-jähriger Angestellter einer Zimmerei stürzte am Nachmittag bei Dichtungsarbeiten von einem Hausdach rund sechs Meter ab. Er landete auf steinigem Boden und wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Arbeitskollegen leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Der Mann wurde vom eingetroffen Notarzt erstversorgt und mit dem Hubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.