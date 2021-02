Ein 30-Jähriger ist am Dienstagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beim Verkauf von 31 Gramm Crystal Meth festgenommen worden. Für einen mutmaßlichen Komplizen klickten wenig später in dessen Wohnung die Handschellen. In der Wohnung konnten 147 Gramm Crystal Meth, Ecstasy-Tabletten, Cannabiskraut, eine Schreckschusspistole und ein dreistelliger Bargeldbetrag sichergestellt werden.