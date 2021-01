Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Unfallkrankenhaus

Ein 30-jähriger Mann hat sich am Samstagvormittag in Eugendorf im Salzburger Flachgau bei Holzarbeiten eine Kopfverletzung zugezogen. Der Mann versuchte mit einer Seilwinde einen Baum zu Fall zu bringen. Dabei riss der Spanngurt ab und schleuderte den 30-Jährigen vier Meter nach vorne, berichtete die Polizei Salzburg. Der Flachgauer wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.