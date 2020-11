31 Gräber auf Klagenfurter Friedhof verwüstet: Täter ausgeforscht

Drei Jugendliche wurden angezeigt

Wenige Tage nachdem am Friedhof St. Peter in Klagenfurt 31 Gräber verwüstet worden sind, hat die Polizei die drei mutmaßlichen Täter ausgeforscht. Die Klagenfurter sind 14, 15 und 19 Jahre alt. Zwei von ihnen sollen zuerst bei einer nagegelegenen Tankstelle alkoholische Getränke gestohlen haben. Diese konsumierten die drei dann am Friedhof, wo sie erst Fußball spielten und dann zu randalieren begannen, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Bei der Tat, die sich am Freitagabend ereignet hatte, waren Laternen, Vasen, Grabgestecke und sonstiger Grabschmuck beschädigt worden. Die genaue Schadenshöhe stand vorerst noch nicht fest.