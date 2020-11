Unbekannte haben am Friedhof St. Peter in Klagenfurt 31 Gräber verwüstet. Laternen, Vasen, Grabgestecke und sonstiger Grabschmuck wurde beschädigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der oder die Täter dürften am Freitag zwischen 18.00 und 19.30 Uhr zugeschlagen haben. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt.