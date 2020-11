Ein 31 Jahre alter Kärntner ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Laut einer Aussendung der Polizei passierte der Unfall in einer Firma in Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau). Der Mann wollte eine Störung an einer Maschine beheben und geriet unter den Hubtischarm der Anlage. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.