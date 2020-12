32-Jähriger aus alpiner Notlage im Flachgau gerettet

Wanderer konnte bei vereisten Stelle am "Frauenkopf" bei Fuschl nicht mehr weiter - Von Bergrettern unverletzt geborgen

Ein 32-Jähriger dürfte die winterlichen Verhältnisse auf den Bergen in Salzburg am Montag unterschätzt haben. Der Wanderer setzte am "Frauenkopf" bei Fuschl (Flachgau) gegen 17.00 Uhr einen Notruf ab, weil er beim Abstieg auf einer vereisten Stelle nicht mehr weiterkam. Fünf Bergretter der Ortsstelle St. Gilgen brachten den Südafrikaner sicher und unverletzt in Tal. Zur Bergung wurde eine Seilsicherung errichtet.

Der Mann war am frühen Nachmittag zunächst auf den "Schober" (1.328 Meter Seehöhe) gegangen und anschließend auf den benachbarten "Frauenkopf" (1.304 Meter) weitergewandert. Von dort wollte er laut Polizei über eine als schwer markierte Route absteigen. Die Bergretter trafen gegen 18.30 Uhr bei der eisigen Passage ein, wo der 32-Jährige auf Hilfe wartete. Im Einsatz stand auch ein Alpinpolizist.