32-Jähriger drohte Polizisten in Tirol telefonisch mit dem Umbringen

Kam dann tatsächlich in die Inspektion und verletzte Beamte

Ein 32-Jähriger hat Mittwochabend in Innsbruck einem Polizisten telefonisch mit dem Umbringen gedroht. Eine Stunde später kam der Mann dann tatsächlich in die Polizeiinspektion Pradl und dann kam es zu einer verbalen Bedrohung. Als der 32-Jährige festgenommen wurde, wehrte er sich und verletzte dabei zwei Polizisten leicht an den Beinen. Er selbst soll über Schmerzen im Schulterbereich geklagt haben, woraufhin er einem Beamten drohte, ihn "verschwinden zu lassen".

Dies werde dann geschehen, sollte er nicht freigelassen werden. Der Mann wurde in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt.