32-Jähriger nach Verkehrsunfall in Tirol verstorben

Unfall ereignete sich bereits im Dezember

Ein 32-Jähriger ist am Dienstag nach einem Verkehrsunfall in Tirol im Spital verstorben. Der Unfall ereignete sich bereits am 20. Dezember auf der Brandbergstraße im Bezirk Schwaz. Der 32-Jährige fuhr gemeinsam mit einem 36-Jährigen durch den Brandbergtunnel bergwärts, wobei der Pkw nach dem Tunnel von der Straße abkam und mehrere Verkehrsschilder und Bäume durchbrach, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Nach rund 50 Metern kam das Auto bei einem Bachbett auf dem Dach zu liegen. Auch der 36-Jährige wurde schwer verletzt. Der 32-Jährige erlag schließlich seinen schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik.