33-jähriger Tourengeher bei Lawinenabgang in Salzburg verletzt

Mann bis zur Hüfte vom Schnee verschüttet

Bei einem Lawinenabgang am Hocharn (3.254 Meter) im Raurisertal im Salzburger Pinzgau ist am Donnerstagnachmittag ein 33-jähriger Tourengeher bis zur Hüfte verschüttet worden. Seine drei Begleiter (52, 53 und 54 Jahre alt) konnten den Mann aber rasch aus den Schneemassen befreien. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Die anderen Tourengeher fuhren selbst ins Tal ab.

Die Gruppe war gegen 15.25 Uhr vom Gipfel abgefahren, als der 33-Jährige als letzter in der Gruppe in einer Seehöhe von rund 2.700 Metern das Schneebrett mit einer Länge von ca. 100 Metern und einer Breite von 30 Metern auslöste. Laut dem Lawinenlagebericht Salzburg war die Lawinengefahr am Donnerstag in der betroffenen Region erheblich ("Warnstufe 3"), explizit wurde auch vor frischem Triebschnee gewarnt. Im Einsatz standen die Bergrettung Rauris, Alpinpolizisten und ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber.