Wanderin fand Tote

Eine 34 Jahre alte Deutsche ist bei einer Bergtour am Donnerstag in Grän im Bezirk Reutte tödlich verunglückt. Die Frau war in den Allgäuer Alpen auf den Aggenstein unterwegs. Auf rund 1.830 Meter stürzte sie oberhalb der Kissinger Hütte. Sie war laut Polizei mit Steigeisen unterwegs. Die Tote wurde gegen 15.30 Uhr von einer Wanderin gefunden. Warum die Frau abgestürzt war, blieb zunächst unklar.