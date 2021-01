Eine 34 Jahre alte Wienerin ist am Montag beim Rodeln in der Kärntner Gemeinde Feld am See gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Polizei rutschte sie nach dem Sturz drei Meter über eine steile Böschung. Rettungskräfte bargen die Wienerin, sie wurde per Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert.