34-Jähriger ging in Wien-Döbling auf seine Familie los

Hatte sich zuvor selbst mit Messer verletzt

Ein Familienstreit ist am Mittwoch in Wien-Döbling so eskaliert, dass ein 34-Jähriger zunächst sich selbst mit einem Küchenmesser am Kopf verletzte. Danach ging der Iraner auf Frau und Kinder los, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Worum es bei der Auseinandersetzung ging, war zunächst unklar. Die Frau (41) des Tobenden wurde durch Schläge im Gesicht verletzt, auch die beiden 18 und 21 Jahre alten Stiefsöhne erlitten Blessuren. Der 34-Jährige wurde festgenommen, seine Opfer wurden medizinisch versorgt, mussten aber in kein Spital.