340 Mio. Euro als "langfristige Finanzierung" für Schur Flexibles

Wiener Neudorfer Verpackungsunternehmen sicherte sich zudem M&A Linie und frei verfügbare Kreditlinie um je 50 Mio. Euro

Das international agierende Verpackungsunternehmen Schur Flexibles mit Sitz in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) hat am Montag eine "langfristige Finanzierung" von 340 Mio. Euro bekanntgegeben. Zudem seien eine verbindliche M&A Linie und eine frei verfügbare revolvierende Kreditlinie in der Höhe von je 50 Mio. Euro beschlossen worden. Die Finanzierungspartner waren laut Aussendung Goldman Sachs, die Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ), die Deutsche Bank und UniCredit.

Der 340 Mio. Euro schwere Term Loan B-Kredit werde gemeinsam mit der M&A Linie vom Kreditfonds der Merchant Banking Division von Goldman Sachs sowie der CDPQ angeboten. Die Deutsche Bank und UniCredit stellten zu gleichen Teilen die "frei verfügbare und nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditlinie". "Mit dieser Finanzierungspartnerschaft erhalten wir die Flexibilität, künftig noch rascher Marktchancen aufgreifen zu können", hielt Schur Flexibles-CEO Michael Schernthaner fest. Nachhaltigkeit stehe dabei im Vordergrund.

Die 2012 gegründete Schur Flexibles Group fertigt nach eigenen Angaben vor allem Hochbarriere-Verpackungen für die Lebensmittel-, Pharma- und Tabakindustrie. Sie beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter an 22 Produktionsstätten in elf europäischen Ländern.