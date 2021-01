35-Jähriger nach Kellereinbrüchen und Diebstählen in NÖ in Haft

36.000 Euro Gesamtschaden - Zwei Gitarren noch keiner Straftat zugeordnet

Ein 35-Jähriger soll von Juni bis Dezember vergangenen Jahres 26 Kellereinbrüche und mindestens zwölf Diebstähle in den Bezirken St. Pölten und Lilienfeld sowie in der niederösterreichischen Landeshauptstadt verübt haben. Der Verdächtige war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Mittwoch größtenteils geständig. Die Taten will der Niederösterreicher unter Drogeneinfluss verübt haben. Der Schaden wurde mit etwa 36.000 Euro beziffert.

Bei einer Hausdurchsuchung stellten Beamte einen Teil des Diebesgutes sicher. Dazu zählten auch eine elektrische und eine akustische Gitarre samt dazugehörigen Taschen. Der 35-Jährige will die Instrumente, die bisher noch keiner Straftat zugeordnet wurden, bei einem Kellereinbruch in St. Pölten erbeutet haben. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Böheimkirchen (Tel.: 059133 / 3163) erbeten.

Als Motiv gab der Beschuldigte jahrelange Drogensucht an. Er war mittels einer an einem Tatort gesicherten DNA-Spur ausgeforscht, am 22. Dezember festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden, berichtete die Polizei.